Colocar água, forrar cesto e mais: erros que você comete ao usar air fryer

2. Esquecer de pré-aquecer

Isso não vale para todos os alimentos, mas é uma dica importante se você for preparar carne. Se colocá-la antes de a fritadeira estar aquecida e o ar quente começar a se movimentar, ela não cozinhará por igual.

"É preciso que ela já esteja em alta temperatura para a carne formar aquela crostinha que dá sabor. Mas tem alguns preparos que a gente tira do congelador e leva direto para a air fryer que eu não indico pré-aquecer, como uma lasanha congelada em travessa de vidro, por exemplo. Se for direto para um ambiente quente, vai estourar com o choque térmico", comenta Bruna Hermogenes, gastrônoma, ex-participante do programa MasterChef Brasil, conhecida como rainha da air fryer nas redes sociais, onde já acumula mais de 1 milhão de seguidores na sua página de culinária Cozinhe Já.

3. Colocar o aparelho em local inadequado

Quando está em uso, a fritadeira elétrica gera um ar quente no seu interior que pode chegar a 200°C, com parte desse calor saindo por trás. Se a circulação de ar em volta dela for bloqueada, pode superaquecer o motor, desgastando os componentes internos com o tempo e pifando o aparelho.

Caleb Bordi, gerente de marketing Brasil da Philips Walita, aconselha manter a saída de ar quente da air fryer a uma distância mínima de 10 cm de outras superfícies.