O que acontece no seu corpo quando você janta muito tarde

Referências:

Association of UK Dietitians

Asher G, Sassone-Corsi P. Time for food: the intimate interplay between nutrition, metabolism, and the circadian clock. Cell. 2015 Mar 26;161(1):84-92. doi: 10.1016/j.cell.2015.03.015. PMID: 25815987. Disponível em https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25815987/

Garaulet M, Lopez-Minguez J, Dashti HS, Vetter C, Hernández-Martínez AM, Pérez-Ayala M, Baraza JC, Wang W, Florez JC, Scheer FAJL, Saxena R. Interplay of Dinner Timing and MTNR1B Type 2 Diabetes Risk Variant on Glucose Tolerance and Insulin Secretion: A Randomized Crossover Trial. Diabetes Care. 2022 Mar 1;45(3):512-519. doi: 10.2337/dc21-1314. PMID: 35015083; PMCID: PMC8918262. Disponível em https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35015083/

EMJ Diabet. 2023; DOI/10.33590/emjdiabet/10300576. https://doi.org/10.33590/emjdiabet/10300576. Disponível em https://www.emjreviews.com/diabetes/article/editors-pick-chrono-nutrition-and-its-association-with-chronotype-and-blood-glucose-control-among-people-with-type-2-diabetes/

St-Onge MP, Ard J, Baskin ML, Chiuve SE, Johnson HM, Kris-Etherton P, Varady K; American Heart Association Obesity Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Clinical Cardiology; and Stroke Council. Meal Timing and Frequency: Implications for Cardiovascular Disease Prevention: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2017 Feb 28;135(9):e96-e121. doi: 10.1161/CIR.0000000000000476. Epub 2017 Jan 30. PMID: 28137935; PMCID: PMC8532518. Disponível em https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28137935/.