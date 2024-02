Bela Gil fala em naturalizar 'pum vaginal'; o que é e por que acontece?

Essa reação do corpo pode acontecer durante o sexo, a masturbação, na prática de exercícios físicos e até com alongamentos.

Como a vagina é uma cavidade, no momento da penetração ou de outra atividade, pode haver entrada de ar.

Sob pressão, esse ar acaba saindo, fazendo barulho.

O nome "pum" é dado pela semelhança do barulho com o dos gases sendo eliminados pelo ânus. Mas o ar que sai da vagina não tem cheiro.

Algumas pessoas podem se sentir constrangidas quando isso acontece, mas basta relaxar, porque faz parte do corpo. Além disso, não é possível controlar esse movimento, diferente do pum do ânus, que pode ser contido pelo esfíncter anal.

Veja outros 6 fatos sobre o "pum vaginal":