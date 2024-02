Pum vaginal? Apresentadoras 'desconhecem' ato e são criticadas: 'Fingindo'

Bela Gil causou polêmica ao falar sobre o "pum vaginal" - saída de ar que entra no canal vaginal durante o sexo ou outras atividades físicas.

O que aconteceu

No Saia Justa (GNT), a chef de cozinha falava sobre a naturalização do ato, no entanto, as apresentadoras Astrid Fontenelle, Gabriela Prioli e Larissa Luz, além da convidada Angélica, se mostraram em choque.