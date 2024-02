Ele acaba com 26 Big Macs em 50 minutos: comer muito e rápido faz mal?

Isso porque, embora o metabolismo de cada pessoa não varie muito em seu estado basal, podem haver algumas diferenças entre si, como um ser mais acelerado do que o outro. Isso resultaria em mais disposição, transpiração, maior frequência cardíaca e absorção intestinal, por exemplo.

Ricardo Corbucci come uma série de McFishes Imagem: Reprodução/YouTube

"É como acontece no caso de atletas que consomem 10 mil calorias por dia. O organismo vai se adaptando a uma alimentação mais intensa. Conteúdos como esses são sensacionalistas e impressionam, mas se tiver um exercício junto, um gasto para o que está sendo ingerido, não muda nada", garante Rosenfeld.

Já no campo mental, Alex Olegário, psiquiatra pelo HUCFF (Hospital Universitário Clementino Fraga Filho), da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), complementa que liberamos dopamina, serotonina, ocitocina e endorfinas em maior ou menor grau durante uma refeição, dependendo do que nos alimentamos.

Por isso o assunto "comer" é satisfatório e chama tanto a atenção, inclusive através de vídeos como os de Corbucci.

"No caso do influenciador, quando come de forma exagerada, principalmente alimentos com grande aporte de carboidratos e gorduras, ele tende a liberar neuroreceptores que são responsáveis por prazer, bem-estar, redução do estresse e sensação de felicidade", explica o psiquiatra.