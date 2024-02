Mariana Ferrão: O que você está fazendo para combater o mosquito da dengue?

No Brasil, o número de casos confirmados ou sob suspeita de dengue já passa de 653 mil — ou um infectado a cada 347 mil brasileiros. Para evitar a doença, é fundamental impedir a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, eliminando água parada de locais que podem ser tornar criadouros. Como se proteger do vetor da doença é o tema do episódio de hoje (21/02) do quadro 'Mari vs Mari'.

A jornalista especializada em saúde Mariana Ferrão chama a atenção para a autorresponsabilidade de cada um no combate à dengue. "A gente tem que entender o que é que a gente está fazendo dentro da nossa casa pra impedir a proliferação do mosquito, o quanto a gente assume a responsabilidade por esse cuidado com o coletivo, porque autorresponsabilizar-se também não é olhar só pra gente, é olhar pro todo", diz ela.

Ferrão cita sete medidas para impedir a proliferação do mosquito e também evitar contato com o Aedes aegypti: