Mariana Ferrão: "Como você se apresentaria sem dizer sua profissão?"

Aí eu pensei "meu Deus, né?". Cara, como a gente precisa ainda dessas caixinhas pra gente enquadrar (...) Sinto que a gente fica presa e preso nos nossos títulos, cursos, pós-doc, mestrados, formações, e esquece que, quando a gente está aqui falando, a gente é, antes de tudo, humano e humana. Mariana Ferrão

Mariana faz um convite para o público: "O que você poderia me dizer sobre você que te tira dessas caixinhas e que mostra que a gente é, de verdade, essas múltiplas versões nossas?".

Com vídeos novos toda quarta e sexta, 'Mari vs Mari' é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.