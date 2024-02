'Fiz preenchimento labial, tive processo de necrose e quase morri'

Mesmo sentindo muita dor e vendo que cada dia mais estava piorando, eu acreditava que tudo iria ficar bem. Tudo o que eu queria era ficar com a boca bonita.

Só que, durante a noite, a dor e a descamação aumentaram. Foi quando entrei em contato com uma amiga que é dentista e que trabalha com harmonização facial. Ela disse que não era normal e fez um teste de retorno sanguíneo, constatando que não estava tendo retorno. A partir disso, essa amiga dentista disse que eu precisava retornar urgentemente na clínica que fiz o procedimento, pois podia ser que estivesse em processo de necrose.

Logo em seguida, mandei uma mensagem para a clínica com uma foto do meu lábio, que a essa altura já estava com uma ferida profunda. No dia seguinte, que no caso já era o quarto dia após o preenchimento labial, eu fui atendida pela mesma profissional que fez a aplicação.

Reação alérgica e negligência

Entrei na sala da profissional, mas ela ficou mexendo no celular durante muito tempo, até que disse que ia tirar a substância do preenchimento. Ela disse ainda que só estava conversando com a franquia da clínica para liberarem a enzima que é utilizada para quebrar o ácido hialurônico e poder aplicar na minha boca.

Ela aplicou quatro anestesias e em seguida colocou a enzima. Na mesma hora minha boca ficou gigantesca. No entanto, a profissional disse que estava inchada porque ela estava pressionando para sair. Ela olhou para o meu marido e disse: 'Esse inchaço aqui é porque tem líquido que eu estou colocando dentro.'