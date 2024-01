Modelo brasileira muda a cor dos olhos com cirurgia; entenda os riscos

A modelo brasileira Layyons Valença causou polêmica nas redes sociais após passar por um procedimento cirúrgico para mudar a cor de seus olhos. Aos 24 anos, ela fez uma ceratopigmentação, mudando a cor do seu olhar de castanho para azul.

Layyons fez a cirurgia há um ano, em Genebra, na Suíça. O procedimento custou cerca de R$ 45 mil. "Com os meus olhos marrons, que é a minha cor natural, não me identificava, não conseguia me olhar no espelho", disse em entrevista ao Fantástico.

Sua namorada, Anastasia Brenda Biya Eyenga, filha do presidente de Camarões, já tinha feito o procedimento nos Estados Unidos usando uma técnica diferente. Mas o resultado foi traumático: ela chegou a perder boa parte da visão.