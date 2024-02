Calor pode ser mais perigoso para os idosos: veja cuidados importantes

Há uma menor capacidade de regular a própria temperatura corpórea, o que pode gerar maior perda de líquidos.

Os perigos do calor para idosos

Em idosos, a falta de água no corpo aumenta o risco de problemas renais, distúrbios no sangue e até mesmo arritmias cardíacas, de acordo com o cardiologista José Knopfholz, decano da Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).

"Além disso, o calor pode gerar oscilações de pressão arterial e levar a quedas e desmaios", completa o cardiologista. Os apagões ainda são potencializados pelo uso de medicamentos, como diuréticos.

As altas temperaturas ainda aumentam a probabilidade de pessoas da terceira idade terem intoxicação alimentar, uma vez que o calor contribui para a proliferação de bactérias na comida, sem contar o risco de doenças de pele devido ao suor, bem como queimaduras solares.

Os principais cuidados com idosos no verão

Deixe os líquidos mais atrativos