Mari Ferrão: 'Para recomeçar, é preciso sair das conchas que nos protegem'

Pra derreter essa indecisão, no meu ponto de vista, a gente precisa da força dos acordos que a gente fez com as nossas versões mais elevadas. (...) Cumprir os acordos, seguir firme nas metas que você se propôs na virada do ano...Pra tudo isso, é preciso vencer a resistência, sair das conchas que nos protegem. Mariana Ferrão

Mariana Ferrão lembra que todo começo também é um fim e que recomeçar exige, muitas vezes, abandonar velhos hábitos e padrões de comportamento: "Exige despedir-se ou até mesmo destruir aquele castelinho de areia que, até então, fingia nos proteger".

Com vídeos novos toda segunda e quarta, 'Mari vs Mari' é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.