O que acontece no seu corpo quando você fica desidratado

Beba o volume de água adequado para você;

Fracione o consumo de líquidos. Para facilitar, deixar a bebida acessível. Vale usar aplicativos que soem um alarme indicando a hora de tomar água - especialmente entre os idosos;

Evite tomar sol ou fazer exercícios ao ar livre nos momentos mais quentes do dia;

Prefira estar em ambientes com boa circulação de ar ou climatizados (se for possível);

Use roupas mais leves;

Evite o consumo de álcool e cafeína, que aumenta a perda de líquidos;

Consuma sucos de frutas naturais (melancia, abacaxi, limão, laranja, etc.), águas saborizadas, sopas, chás, frutas e legumes em geral, ricas em fibras e minerais. Evite adoçar ou consumir bebidas industrializadas açucaradas;

Lembre-se que se expor ao ar-condicionado resseca os olhos, as mucosas (boca, garganta e narinas) --mais um motivo para beber mais água durante o dia;

Procure o serviço de emergência, caso os sintomas de desidratação se agravem.

Fontes: Eliane Pereira Leite Carvalho, nutricionista da unidade multiprofissional do HUAC-UFCG/Ebserh (Hospital Universitário Alcides Carneiro, da Universidade Federal de Campina Grande [PB], vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Paulo José Fortes Villas Boas, médico geriatra, especialista pela SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia), docente da FMB-Unesp (Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista) na disciplina de geriatria; Ricardo Lopes Barroso, endocrinologista e diretor da Sbem-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo). Revisão técnica: Paulo José Fortes Villas Boas.

