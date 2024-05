Ingressos para luta entre Tyson e Jake Paul custam até R$ 28 mil, diz site

Cerca de 120 mil pessoas já se cadastraram para a compra de ingressos para a luta entre Mike Tyson e Jake Paul, dia 20 de julho, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas. Apenas 80 mil terão acesso ao local, mas o restante poderá ver a transmissão pelo Netflix.

Mas aqueles que conseguirem as entradas terão de desembolsar um grande valor. O bilhete mais barato custa US 129 (R$ 658,00), enquanto o mais caro está sendo comercializado oficialmente por US$ 5.522 (R$ 28.183,00). A informação é do site World Boxing News.

Mike Tyson x Jake Paul vai ser uma verdadeira luta de boxe. O evento, que vai reunir um dos maiores nomes da nobre arte, aos 58 anos, e o influencer, de 27 anos, que soma nove vitórias e uma derrota contra adversários de terceira linha, foi sancionado como um combate profissional.