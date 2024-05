Congelou comida que sobrou? Veja em quanto tempo você deve consumir

É importante ainda utilizar nos recipientes etiquetas com identificação do que há dentro (se o conteúdo é arroz, feijão etc.) e sua data de congelação, para facilitar o controle. Além disso, comida recém-preparada, que ainda está quente, deve ser resfriada à temperatura ambiente, por curto período, antes de ir para o congelador.

"Do contrário, favorece a formação de muitos cristais de gelo, já que a umidade e o calor estão aumentados na comida, deixando-a com textura indesejável quando descongelada. O risco de contágio também aumenta, pois o processo para congelamento demora mais do que se estivesse frio", esclarece Andrea Ferrara, nutricionista pós-graduada pelo Hospital das Clínicas da USP e da Clínica Bottura.

Como descongelar?

Fora do congelador, o alimento deve ser mantido entre 0 e 10ºC, para que o gelo incrustado nele derreta gradualmente, em condições de refrigeração.

Ao retirá-lo do congelador, coloque-o na prateleira superior da geladeira, se for para consumo imediato. Vivian Silva do Nascimento, nutricionista do Hospital Aliança, da Rede D'Or, em Salvador

Outra saída, sobretudo quando se tem pressa, é levar a comida congelada para o micro-ondas, acrescenta Nascimento. Ela deve ser aquecida em potência baixa, com a função do tipo de alimento selecionada. Em alguns casos, pequenas porções podem ir direto para a panela, sem necessidade de um descongelamento prévio.