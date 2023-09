Refri zero é mais saudável? Veja mitos e verdade sobre os ultraprocessados

Mas será que os ultraprocessados, mesmo passando por vários processos, ainda mantêm algum tipo de nutriente?

De acordo com a nutróloga, bebidas como os sucos de caixinhas, que são produzidos com uma parte de suco natural, até preservam alguns nutrientes da fruta, mas devido à alta quantidade de açúcares e de corantes, causam mais danos do que benefícios.

Estudo: 10% das mortes foram causadas pela ingestão contínua de processados

Um estudo de 2019 apontou que aproximadamente 10% das mortes de pessoas entre 30 e 69 anos foram causadas pela ingestão contínua de alimentos super processados. São 57 mil mortes só no Brasil, e muitas delas poderiam ter sido evitadas caso o consumo desses alimentos fosse reduzido.

Menezes alerta para o fato de esses alimentos serem ricos em gorduras, açúcares e sódio, o que aumenta o risco de hipertensão, problemas cardiovasculares e doenças como diabetes.

Pais devem demorar para ofertar ultraprocessados para as crianças

Na hora de preparar a lancheira dos filhos, muitos pais escolhem opções mais "práticas" como bolacha, biscoitos e salgadinhos. De fato, são produtos mais gostosos e palatáveis. No entanto, a médica alerta que é um erro ofertar esse tipo de alimento tão cedo na vida dos pequenos, e quanto menos eles forem ofertados, mais saudáveis as crianças serão.