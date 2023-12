Sem medo de engordar: quatro dicas para comer bem nas ceias de fim de ano

Muitas pessoas temem engordar nas festas de fim de ano. Antes de tudo, é preciso ter a consciência de que o que você come entre o Ano-novo e o Natal (ou seja, nos 12 meses do ano) tem um impacto muito maior no seu peso e na sua saúde do que o que você come na semana entra o Natal e o Ano-novo.

Emagrecer (ou manter-se magro) é uma questão de hábitos que mantemos em longo prazo. Isto posto, é claro alguns cuidados podem ajudar você a aproveitar todas as delícias de fim de ano de forma mais saudável. Veja dicas.

1 - Se alimente bem durante o dia