'Já desmaiei na rua': como calor afeta a saúde de quem tem doença crônica

Evitar praticar atividade física entre 10h e 16h, mas se for praticar, fazer apenas em locais protegidos do sol e climatizados com ar-condicionado

Optar por banhos de água fria para diminuição da temperatura corporal

Evitar bebidas alcoólicas e cafeína, pois podem aumentar a desidratação

Sempre usar protetor solar apropriado para seu tipo de pele, de preferência com FPS acima de 30

No caso dos pós-operados, o indicado é seguir à risca toda a reabilitação proposta pelo médico e evitar ficar muito tempo sentado ou deitado por conta do calor

Fontes: Natan Chehter, clínico-geral e geriatra pela USP e médico do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André (SP), referência mundial no tratamento de infarto; Eduardo Lima, médico chefe do departamento de cardiologia do Hospital Nove de Julho (SP); e Júlio Barbosa, neurocirurgião e médico pela UFBA (Universidade Federal da Bahia).