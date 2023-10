'Jamais pense pequeno': as dicas de Schwarzenegger para alcançar objetivos

A seguir, confira alguns dos seus ensinamentos.

Tenha uma visão clara

Para ele, a visão é o fator mais importante. Ter uma visão clara é saber como você quer que sua vida seja e ter um plano para conquistar esse objetivo. A partir disso, é mais fácil entender se uma decisão será benéfica ou não, com base no fato de ela aproximar ou afastar você dos rumos que deseja que sua vida tome. "A imagem mental do seu futuro ideal fica mais embaçada ou mais nítida por causa dessa atitude que você está prestes a tomar?", questiona.

Como criar uma visão do zero? Arnold acredita que há dois métodos. Você pode começar aos poucos e ir fazendo acréscimos até uma imagem ampla e clara se revelar. Ou pode começar com uma imagem mais ampla e, como a lente de uma câmera, ir dando zoom até uma imagem clara entrar em foco.

Foi assim que aconteceu com ele, quando aos 10 anos começou a estudar em Graz, cidade grande perto do vilarejo onde nasceu, na Áustria, e tudo que via remetia aos Estados Unidos. "Parecia que eu encontrava os fatos mais incríveis sobre os EUA onde quer que eu olhasse: nas aulas da escola, nas capas de revista, nos noticiários que passavam antes dos filmes no cinema. Eu sabia: aquele era o meu lugar", conta.

Ainda que no começo não soubesse o que faria lá, aos poucos, outros momentos de inspiração o marcaram —como brincar de gladiador no parque com os amigos e ler matérias do jornal sobre um levantador de peso que quebrara recordes— e se juntaram não apenas para criar a primeira visão que teve, mas para deixá-la mais clara e nítida, o que daria algo específico para almejar nos anos seguintes.