Não é bariátrica: ela perdeu 30 kg com técnica que reduz estômago sem corte

Pessoa com obesidade grau 1 que tem diabetes de difícil controle vai ter perda de peso satisfatória, mas não vai ter mesma resolução do diabetes que teria com procedimentos padrão de bypass. Álvaro Albano, diretor técnico-científico da SBCBM

Mas depende do caso. Um estudo que acompanhou por quatro anos pacientes que realizaram o procedimento em um centro médico na Índia mostra que houve resolução ou melhoria em 51% dos casos de diabetes tipo 2, 66% dos casos de hipertensão e 73% dos casos de colesterol alto.

O procedimento é para sempre?

Não. Depois de dois a três anos do procedimento, os fios da costura são expelidos e uma cola natural do organismo mantém a linha de redução do estômago. Mas caso a pessoa volte a comer em grande quantidade, o órgão dilata e a tendência é engordar.

"E não adianta comer pouco com qualidade ruim", avisa Grecco. "É fundamental a reeducação alimentar e mudar hábitos." No Instituto Endovitta, das 2.000 pessoas que fizeram o procedimento desde 2017, a taxa de reganho de peso é de 12%, informa o médico.

Nesse ponto, é preciso voltar ou reforçar com os acompanhamentos nutricionais, psicológicos e, se necessário, nova gastroplastia.