Pílula do dia seguinte: o que prejudica seu efeito? Pode usar sempre?

A pílula do dia seguinte não age como um anticoncepcional comum: seu principal componente é derivado de progesterona, mais comumente o levonorgestrel, que ao ser ingerido afeta o ciclo menstrual.

A dosagem costuma ser alta e o principal mecanismo de ação dela é impedir a ovulação ou retardá-la. Isso porque quando o corpo percebe que há bastante progesterona no corpo, a hipófise acredita que a ovulação já ocorreu e adia a próxima.

Caso você já tenha ovulado, ela ainda vai agir na musculatura das trompas, relaxando-as e atrapalhando o transporte dos óvulos, que se torna mais lento, fazendo com que os espermatozoides não cheguem a tempo. Ao mesmo tempo, a secreção vaginal fica mais espessa, o que também atrapalha o transporte dos gametas masculinos.

Sua eficácia é de 90%, mas isso depende do momento em que for tomada: apesar de o nome citar o dia seguinte, ela deve ser consumida o mais rápido possível: caso utilizada após 72h do ato sexual, a diminuição de eficácia é inferior a 50%.

O que corta o efeito da pílula do dia seguinte?

Alguns estudos que mostram um tipo de interação medicamentosa com alguns anticonvulsivantes, barbitúricos, rifampicina (medicamento para a tuberculose) e alguns antibióticos como a amoxicilina e tetraciclina, que faz com que um interfira no efeito do outro.