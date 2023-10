Ele viveu na cracolândia e trata dependência em Caps: 'Amor que ninguém dá'

A mãe, Andrea, recebeu a indicação de uma amiga para levá-lo ao Caps. Ela e Giovanne não conheciam o serviço, mas decidiram ir ao Caps IJ II Brasilândia, na zona norte de São Paulo, em setembro do ano passado.

"A gente não tava entendendo o porquê de tudo isso. Fiquei muito mal no final do ano passado. Minha ansiedade atacava mais do que o normal e eu ficava ruim mais rápido do que antes", lembra Giovanne.

Ele começou a fazer terapia individual uma vez por semana, que o ajudou a organizar as emoções. "A terapeuta me fez entender tudo. As questões da perda da minha avó, tudo o que estava acontecendo comigo", diz.

O jovem também descobriu no Caps que tem TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). Diz que não foi uma notícia fácil, mas que fez sentido pelos sintomas —como dificuldades na escola. Ele conta que enfrenta julgamentos sobre isso, principalmente de colegas de classe, e tenta não se abalar.

"Alguns falam: 'Mas isso é fácil. Tem 17 anos e não sabe fazer?'. Como eu sou muito conhecido na escola, é algo que fica chato pra mim. Não tenho problema nenhum em dizer que tenho TDAH, mas atrapalha porque as pessoas ficam te olhando. Há um julgamento", diz.

Sua psicóloga do Caps o convidou para participar de um grupo terapêutico com outros adolescentes. A ideia é que todos compartilhem vivências e os seus anseios, uma abordagem bastante comum nas unidades. Ele fala que esses encontros foram essenciais para se sentir acolhido e lidar com as angústias.