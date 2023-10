Amizade transformou jornada do câncer e virou projeto que apoia mulheres

Foi por isso, e por entender a importância do amparo, seja ele de quem for, que as duas novas amigas idealizaram o Projeto Casa Florescer. A proposta é mostrar que existe vida no câncer, que a doença e o tratamento não precisam limitar as mulheres diagnosticadas.

Bianca e Vanessa construíram uma amizade durante o tratamento de câncer de ambas Imagem: Arquivo pessoal

O objetivo maior é ter um espaço físico com serviços psicológicos, nutricionais e de bem-estar, com oficinas de amarração de lenço, aulas de ioga e artesanato. Seria uma casa para acolher pacientes e promover eventos de conexão entre as chamadas oncofriends (amigas oncológicas).

Enquanto isso não ocorre, elas promovem visitas em hospitais às pacientes e realizam encontros em lugares que apoiam a causa. A primeira ação ocorreu em março deste ano, onde elas fizeram o tratamento.

Flores e escuta empática de quem entende a dor do outro foram os recursos entregues a quem estava lá, num gesto de mostrar que já estiveram naquela cadeira e há vida depois dela.

"A gente sentiu na pele como era importante aquele momento de pacientes serem vistas como mulheres, não como pacientes em tratamento", comenta Vanessa. "Era uma gotinha de esperança que a gente ia plantando em cada uma."