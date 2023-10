O que fazer para o suco de frutas não perder nutrientes? Veja quatro dicas

É muito melhor para a saúde tomar suco natural de frutas do que sua versão industrializada ou refrigerante, mas você pode deixar sua bebida ainda mais nutritiva seguindo algumas dicas de VivaBem.

Assim que é preparado, o suco começa a perder parte de seus componentes. No caso da laranja, a perda de vitamina C chega a 22% seis horas após a extração. No suco de acerola, essa queda é de 17%. E há também prejuízo para vitaminas A, do complexo B, E, K e D, dependendo da fruta.

Como manter os nutrientes do suco?