O que é esporotricose, doença transmitida por gatos que está descontrolada?

Uma das principais orientações de veterinários — que podem ser tachados de chatos —, é não beijar gatos de rua, para a segurança da própria pessoa.

Atenção: em hipótese alguma o seu animal de estimação deve ser abandonado ou sacrificado. Assim como em seres humanos, também há cura para eles.

Orientações para os donos de animais

Todo animal doente com suspeita de esporotricose precisa ser isolado das pessoas e de outros animais. As manifestações clínicas mais observadas no gato são feridas localizadas na face, especialmente no focinho, orelhas e patas, embora possam estar localizadas em qualquer parte do corpo do animal.

Também pode haver áreas de alopecia (sem pelo). O uso de luvas é recomendado no manuseio do animal. Ele deverá ser levado ao veterinário para a confirmação do diagnóstico e tratamento.

Uma vez confirmada a doença, o animal deverá ser separado do convívio das pessoas da residência, principalmente de crianças, e recolhido em um local seguro.