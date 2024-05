Dedada mágica e anatomia do ânus: médica fala de sexualidade anal sem pudor

O assunto é tema de congresso, o que me leva a um incômodo: e o restante? As pessoas podem sentir dor durante o sexo anal, as pessoas fazem 'chuca', as pessoas têm curiosidade com a anatomia.

Segundo ela, com os vídeos, surgiram vários temas não contemplados e as reações, incluindo a dos colegas de profissão, são positivas. "É também uma forma de dialogar com outros proctologistas e abrir a mente de todo mundo."

Imagem: Arquivo pessoal

Aliás, em conversa com outros médicos, a especialista explica que os próprios colegas percebem que essa área dentro da proctologia é falha.

Muitas pessoas que me seguem vibram por alguém estar quebrando essa barreira para falar do assunto, que é difícil mesmo. No geral, os seguidores acham legal e dizem que aprendem muito comigo.

A médica recebe diversas dúvidas diariamente nas redes sociais. Quando abre a caixinha de perguntas no Instagram, ela aproveita para responder várias e, quem sabe, fazer um vídeo depois.