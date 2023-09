Pesquisa mostra danos ao cabelo causados por progressiva e descoloração

Quando os fótons de raios-X penetram e interagem com as estruturas internas das amostras, os raios que nesse momento já estão espalhados atravessam as estruturas do cabelo formando do outro lado uma imagem bidimensional, onde se obtêm informações detalhadas das alterações ocorridas nas microestruturas das fibras capilares.

Para simular uma situação real em que a pessoa se submeta à progressiva e em outro momento volte ao cabelereiro para escovar o cabelo com secador ou use uma prancha, a pesquisadora acrescentou ao experimento de espalhamento de raios-X uma fonte de calor para verificar o que aconteceria no caso das fibras capilares serem novamente aquecidas.

Os dados experimentais foram coletados pela central multiusuário do IF, que conta com equipamentos de última geração para estudos de espalhamento e difração de raios-X.

Resultados

O espalhamento de raios-X identificou, de maneira inédita, que o alisamento ácido causa alteração nas camadas lipídicas, gorduras que formam o complexo de membrana celular que seriam responsáveis por manter os fios macios, brilhantes, flexíveis e impermeabilizados contra agentes externos.