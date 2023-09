Por que acordar sempre no mesmo horário pode fazer você dormir melhor

A longo prazo, um padrão de sono irregular também está associado a um maior risco de desenvolver outros problemas de saúde crônicos, como diabetes, doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos, segundo Christiano Perin, especialista em medicina do sono diretor do LabSono.

Um estudo, publicado no periódico Journal of the American College of Cardiology em 2020, acompanhou 1.992 participantes por mais de cinco anos e evidenciou que mudar o ritmo de acordar e dormir em mais de 90 minutos durante a semana mais do que duplicou o risco de ter um evento cardiovascular como infarto ou AVC.

Outra pesquisa, publicada em 2018 no periódico The Lancet Psychiatry e feita com mais de 90 mil pessoas, relacionou as interrupções do ritmo circadiano com um maior risco de transtornos de humor.

Questão de treino

Treinar o corpo para acordar no mesmo horário todas as manhãs pode ser trabalhoso, mas o esforço vale a pena.

O primeiro passo é deixar de apertar o botão da soneca e não ficar debaixo das cobertas quando estiver acordado. Se você luta para sair da cama, tente agendar algo gostoso para logo cedo, como um novo tipo de café ou seu podcast favorito.