Febre maculosa: como se prevenir contra doença que causou nova morte em SP

Casos graves precisam de hospitalização, e as primeiras 48 horas são as mais críticas. Quadros mais leves podem ser tratados ambulatorialmente, mas todos devem ser monitorados para controle das possíveis complicações, incluindo renais, cardíacas, pulmonares e neurológicas.

"A gravidade do quadro depende também da resposta do sistema imunológico do indivíduo, ou mesmo da presença de outras comorbidades. É importante ressaltar que crianças e idosos, por exemplo, podem não se queixar da picada do carrapato e evoluir para quadros graves pela falta de suspeita", diz a especialista.

Os remédios contra a febre maculosa estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Em nota, o Ministério da Saúde enfatiza que "atualmente todas as unidades federativas estão abastecidas com os medicamentos prioritários para o tratamento da febre maculosa, incluindo São Paulo. Além dos quantitativos já distribuídos, o Ministério da Saúde possui estoque estratégico e já colocou à disposição para enviar novas remessas aos estados que precisarem."

Como prevenir

Para prevenir a febre maculosa, não há vacina contra a doença. Portanto, é importante tomar alguns cuidados para evitar o contato com carrapatos infectados.