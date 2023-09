Erros para evitar, se você quer que seu filho cresça com boa base alimentar

Se a criança já passou dos 2 anos e não come bem, é possível reverter esse quadro, ressalta a nutricionista. Para isso, a principal estratégia é a exposição repetida. A criança precisa ter contato com alimentos saudáveis várias vezes, preparados de formas diferentes, em contextos diversos e muitas vezes sem ter a obrigação de efetivamente comer.

Primeiro é necessário que ela crie uma boa relação com o alimento, conheça, tenha curiosidade em tocar, cheirar, para depois comê-lo de fato. "Para criar essa relação, algumas possibilidades são fazer receitas com o pequeno, levá-lo ao hortifrúti ou feiras, jogos e vídeos com temática de alimentação saudável. É importante que o assunto comida não seja tratado apenas à mesa, mas em outros momentos mais descontraídos também", sugere Moulin.

Vale ainda considerar que a partir do segundo ano de vida, a velocidade de crescimento da criança diminui naturalmente e, com isso, diminui também o apetite. "Isso é um fenômeno fisiológico dessa faixa etária, que não deve causar preocupação. O seguimento regular com o pediatra garantirá a vigilância do crescimento da criança, garantindo que essa fase passe sem comprometer o seu desenvolvimento", diz Rosana Tumas, pediatra, nutróloga, presidente do departamento de nutrição da SBSP (Sociedade de Pediatria de São Paulo).

Preparar o alimento com a criança e levá-la à feira ou ao hortifrúti são boas estratégias Imagem: iStock

Como lidar quando a criança se recusa a comer algum alimento?

Muitas vezes, ao primeiro sinal de rejeição de uma fruta, legume ou verdura, os pais voltam atrás. Na aflição de o filho não comer, eles desistem de oferecer o alimento novo e dão a opção que já sabem que é aceita. "Esse comportamento reforça à criança que ela não precisa dos novos sabores", diz Juliana Araújo, nutricionista infantil formada pela Unifor (Universidade de Fortaleza). A dica é ir introduzindo em pequenas quantidades, até que a criança se acostume com o alimento.