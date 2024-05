Corinthians: António se irrita sobre Z4 e diz que futebol não é Playstation

O treinador também negou que a opção por três zagueiros tenha sido decisiva para a derrota. O Corinthians foi dominado pelo Flamengo.

Você fala de rebaixamento na sexta rodada? Sabemos da nossa realidade e vamos trabalhar mais para conquistar mais pontos António Oliveira

Tem a ver com eficácia. Temos que trazer números. Expectativa de gol quase dois, no último jogo dois e pouco. É eficácia. Se não faz gol em frente ao gol é eficácia, não criação. Contra o Nacional não tivemos expectativa alta e fizemos dois gols. Não é Playstation ou Football Manager, se não todos seriam treinadores. Entendo as perguntas e eficácia é o que mais resume a situação. Contra esse tipo de equipe quem não mata acaba por morrer António Oliveira

Derrota e esquema com três zagueiros

"Foi um jogo em que a primeira parte teve domínio territorial do adversário, com algumas oportunidades criadas. Nos faltou alguma profundidade para criar dentro do plano estratégico algum efeito no último reduto do adversário. Segunda parte mais equilibrada, quando o adversário já ganhava o jogo. Domínio do Corinthians e oportunidades. Sobre o ponto de vista estrutural, nada a ver com o resultado final. Expectativa de gol do Corinthians superior ao Flamengo. Não foi por ter linha de quatro que criamos mais situações depois. Equipe equilibrada, com oportunidades no jogo. Nos primeiros minutos entrou bem, pressionando adversário e criando desconforto para tirar a confiança. Sofremos gol, tivemos 10 minutos abaixo por causa da ansiedade em quebrar a linha. Tivemos alguma dificuldade com Wesley para a bola não entrar no Gerson, numa dessas situações sai o gol. Eficácia dita o resultado final. Outro aspecto final tem a ver com gol perdido. A equipe tem sofrido ao longo da temporada. Ausência de alguns jogadores também. Quem me conhece sabe como abordo o jogo. Não tendo Raniele, se perde muito e quem não tem cão caça com gato. Mas já ganhei com três de linha de três. Não tem a ver com estruturas, mas com atitudes, comportamentos cumpridos ou não, taxa de gol, entregar a bola. São conjunto de situações e parece que adversário está sempre em cima no jogo. Antes do segundo gol do Flamengo tivemos ocasião claríssima com o Cacá. Tivemos com o Paulinho na primeira parte também. Não foi situação estrutural, foi um momento que o adversário nos feriu por 15 minutos com o Carlos [Miguel] bem. É a função dele. As vitórias são dos jogadores e responsabilidade sempre minha quando não ganhamos".