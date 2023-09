Câncer voltou 3 vezes, mas terapia inovadora dá esperança: 'Nasci de novo'

O CAR-T Cell não representa a cura definitiva do câncer e, assim como outros tratamentos, tem possibilidades de recaída. Antonella, no entanto, afirma que a chance de sobrevida de um paciente submetido à infusão pode passar de zero para 85% com o tratamento.

Como funciona o CAR-T Cell

Primeiro é feita a coleta de linfócitos T (células de defesa do organismo) do próprio paciente.

Os linfócitos T, então, são modificados geneticamente em um laboratório especializado. Eles recebem um vetor viral e são transformados em células CAR-T, capazes de reconhecer o tumor e matá-lo.

Essas células ficam um período se proliferando, até que atinjam um número adequado e, por fim, são infusionadas (injetadas) no paciente para se ligarem às células cancerígenas e as destruírem.

Para quais tipos de câncer?

As indicações da terapia no Brasil são para alguns tipos específicos de câncer do sistema sanguíneo, como linfoma e leucemia. Ainda não há indicação para tratamento de tumores sólidos.