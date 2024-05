Filho de Anderson Leonardo, do Molejo, sobre 'hype' com o pai: 'Um nojo'

Um dos filhos de Anderson Leonardo, do grupo Molejo, Leozinho Bradock, 28, fez um desabafo sobre o "hype" após a morte do pai.

O que aconteceu

O multiinstrumentista e compositor fez o desabafo em um post no Instagram nesta segunda-feira (13). "Tenho falado muito pouco, mantendo a minha calma como base e a minha humilde sabedoria como estrutura mental. Minha luta honesta foi muito árdua para eu perder a noção agora", começou ele.

O filho primogênito do cantor falou que conquistou espaço no cenário musical a partir dos seus trabalhos e esforços. "Graças a Deus e aos meus ancestrais pude deixar muito claro para o meu pai no auge da sua vida que o meu espaço foi conquistado com a minha luta, com o meu empenho, com a minha dedicação e honrando o nosso DNA sabe como?", questionou ele.