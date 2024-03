Empatia se aprende e desaprende, e pode causar dano se for em excesso

Já se sabia que as crianças aprendem a ter empatia, mas não está claro se e como a empatia muda à medida que envelhecemos. O ambiente social de uma pessoa tem um grande efeito sobre isso.

"Nossos resultados indicam que o ambiente social tem um efeito duradouro sobre uma ampliação ou uma diminuição do sentimento de empatia", disse Grit Hein, pesquisador da Universidade de Würzburg, que liderou a pesquisa.

"Se tivermos pessoas que atuem como modelos de empatia, mesmo que sejam estranhas, nossas chances de aprender a ter empatia são maiores", disse Hein.

Interação social

Os seres humanos não nascem empáticos —cerca de 10% de nossa capacidade empática é herdada, transmitida geneticamente, e o restante é aprendido durante a infância.

"Se a empatia estiver presente em todas as comunidades sociais, é nesse momento que você realmente impulsiona o aprendizado da empatia das crianças. Quanto mais você a utiliza, mais você pensa em si mesmo como uma pessoa empática", disse Sarah Mears, codiretora do Empathy Lab, uma instituição beneficente com sede no Reino Unido.