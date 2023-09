Por isso, durante a Conferência Mundial de HIV que ocorreu na própria Austrália em julho, o país orgulhosamente anunciou que a transmissão desse vírus tinha sido "virtualmente eliminada" naquele município.

Agora foi a vez de Amsterdã mostrar que não entrou nessa corrida para brincar. Às vésperas do início lá de um evento internacional sobre o controle da epidemia de HIV/Aids (Fast-Track Cities), o município que no passado concentrou as maiores taxas de HIV da Holanda, anunciou essa semana uma queda de 95% nesta incidência e registrou somente 9 novos casos de infecção por HIV em 2022.

O anúncio oficial da ONG holandesa Aidsfond dizia "não houve quase nenhuma nova infecção por HIV" em Amsterdã em 2022.

Se você acha que a fórmula utilizada para tais resultados é um segredo, saiba que está enganado. As cidades apenas colocaram em prática o que o Unaids (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids) recomenda há anos para todo o planeta. Isso envolve a luta contra a sorofobia, o acolhimento das populações mais vulnerabilizadas à epidemia e o amplo acesso à testagem, ao tratamento e à Prevenção Combinada ao HIV.

Um fato comum às duas cidades citadas é a notável expansão na última década do acesso à PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV), o que sem dúvidas foi um dos maiores responsáveis pela redução dos novos casos.

A esperança que trago aqui da erradicação de uma epidemia que já infectou 85 milhões de pessoas e ceifou mais de 40 milhões de vidas desde 1980, é fruto do enorme trabalho desenvolvido ao longo de décadas tanto por pesquisadores quanto por profissionais da saúde que se empenharam para levar os avanços da ciência para seus pacientes.