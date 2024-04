TDAH: uma proposta de abordagem de quem foi diagnosticada já adulta

"Você está desenhando em vez de prestar atenção na aula!", diziam as minhas professoras. Encontrar estímulos paralelos pode ser o que um cérebro agitado precisa e o desafio é descobrir o que pode cumprir essa função de forma eficiente —essa busca é individual.

Em uma aula chata, o cérebro pode ser estimulado pelo desafio de fazer uma anotação perfeita no caderno, ou engraçada. A anotação pode conter desenhos e ser entremeada por ideias e perguntas próprias contidas entre aspas.

Numa reunião posso fazer a ata, desenhar o que está sendo dito, "brincar" com objetos nas mãos. Acalmar o cérebro, com técnicas de meditação, por exemplo, também pode estar entre as estratégias, mas com o entendimento de que mesmo para um budista não é fácil meditar por uma hora seguida.

Objetivos alcançáveis serão mais vezes bem-sucedidos. Sim, talvez o brinquedo, ou o desenho, possa acabar sendo mais interessante do que a "aula ou a "reunião" —eu não disse que a proposta do estímulo paralelo seria fácil ou mágica.

Ao decidir por escrever esse texto, quis organizar ideias que venho discutindo nos últimos anos, com professores, amigos, pais e mães e outras pessoas com AVA.