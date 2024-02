As medidas do bumbum ideal e o que a ciência sugere para o seu chegar lá

Eles, porém, não desistem. Acabam se fundindo em uma célula gigante — ou célula de Langhans —, liberando moléculas que irão atrair os fibroblastos, os produtores de colágeno. Luddi de Oliveira brinca: "Claro que as defesas não fazem isso para deixar o bumbum mais bonito. É como se quisessem reforçar o tecido para ele suportar a substância estranha, que poderia lhe causar algum mal."

As partículas de PLLA-SCA acabam, sim, sendo degradadas, mas de maneira lenta. O processo leva umas três semanas. Enquanto isso, os fibroblastos vão sendo deslocados para a região e o bom é que eles ficam por lá depois. Três meses após o início do tratamento — feito em três sessões com intervalo de 30 dias entre elas —, a produção de colágeno alcança o auge, o que se percebe no espelho.

"No local, há também uma retração do tecido. Por isso, sempre injetamos parte do produto na área superior de cada nádega", conta o médico. Ora, ao se retrair, ela puxa o bumbum para cima. O restante será injetado em pontos específicos, conforme aquele diagnóstico baseado nos seis critérios.

Se o maior problema for falta de projeção, o cirurgião aplicará mais PLLA-SCA bem no meio de cada nádega, por exemplo. Já se for celulite, distribuirá as picadas por toda a região. O frasco, porém, custa acima de 3 mil reais, sendo necessário, no mínimo, um em cada lado por sessão. É o que faz muito bumbum esperar por essa chance sentado.

Observação: esta colunista viajou para cobrir o IMCAS 2024 a convite de Galderma.