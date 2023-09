Ainda assim, segundo a infectologista, vale tomar a vacina. "Primeiro, porque você pode ter sido infectado por um tipo de HPV e, depois, pegar outro. Além disso, comprovadamente, a pessoa imunizada têm menor probabilidade de recidiva depois de tratar a lesão.

5. Transplantados, quem enfrenta um câncer, vítimas de violência sexual?

Quem faz químio ou radioterapia deve se proteger contra o HPV, que pode aproveitar a brecha da imunidade mais baixa durante esses tratamentos e até por causa do câncer em si. Para esses pacientes com até 45 anos de idade, o imunizante quadrivalente é oferecido pelo SUS no Crie (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais).

Também devem correr ao Crie pessoas que vivem com HIV e quem passou por um transplante de órgão ou de medula óssea, também por causa das defesas mais vulneráveis.

Além disso, desde agosto deste ano, quem está na faixa dos 9 aos 45 anos e sofreu violência sexual faz parte do grupo prioritário para imunização contra o HPV, se não se vacinou antes ou não completou o esquema de doses.

"A vacina, no caso, não é dada no Crie, mas nos postos de atenção à saúde do SUS que prestam assistência a essas vítimas", explica a doutora Mônica. Mas ela chama atenção que, lamentavelmente, muitos do que viveram o trauma da violência sexual acabam não dando queixa — logo, ficam sem receber a vacina no posto.