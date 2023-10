Seja qual for a realidade de cada um de nós, não deveríamos abrir mão de alguns dias de descanso e, como forma eficaz de relaxamento, uma boa viagem seria uma ótima opção. Mas não seria simplesmente viajar de forma aleatória, até porque, se você decide viajar, mas enfrenta trânsito de muitas horas, fica impaciente com outras pessoas, não tolera frio ou calor excessivo, a viagem será motivo de muito desgaste, e não de tranquilidade.

Sendo assim, você precisa planejar adequadamente essa viagem, considerando três coisas muito importantes: não ficar pensando nos problemas do cotidiano, comer bem e ainda perder um pouco de peso. Não seria uma maravilha atingir essas três metas? A boa notícia é que isso é possível, desde que você escolha lugares estratégicos para visitar e cumpra rigorosamente algumas tarefas relativamente simples.

Uma viagem bem planejada não significa se sentir preso ou ficar refém do relógio. Deixe o tempo passar naturalmente, não fique excessivamente atrelado à tela de computador ou telefone, deixe as coisas fluírem com leveza. Você está fazendo uma viagem para descansar, então coloque isso como prioridade em sua mente. Não se sinta pressionado pelo comportamento ansioso ou agitado de outras pessoas, procure criar seu sistema de ação e comportamento.

Existem algumas tarefas relativamente simples que deveriam fazer parte de sua agenda, em cada dia da viagem. No entanto, lembre-se de que essas tarefas só surtirão efeito se a escolha do lugar foi bem avaliada. Vamos então às tarefas:

1. Escolhendo o lugar mais adequado

O que é bom para um pode não ser viável para outro. Há também influência de questões financeiras, de quantos dias será a viagem. Mesmo com todos esses aspectos, procure escolher um lugar mais silencioso, com pouca aglomeração, onde as belezas naturais estejam presentes e você possa desfrutar de uma boa convivência com família e amigos. Talvez viajar na companhia de muitas pessoas dificulte a rotina, pense nisso quando fizer seu planejamento.