A hipertensão arterial representa um fator de risco cardiovascular silencioso, com sintomas muito inespecíficos e complicações muito graves, como infarto do miocárdio e derrame cerebral. Por ser silenciosa, ela é adequadamente tratada de forma muito tardia, quase na iminência de um evento cardiovascular fatal.

No contexto do tratamento da hipertensão arterial, antes mesmo de se pensar em medicamentos complexos, associações entre medicamentos e terapias mais modernas, deve-se avaliar, com muita propriedade, o padrão alimentar das pessoas. Muitas vezes, um ajuste da rotina alimentar pode ser suficiente para melhorar e até normalizar os níveis diários da pressão arterial.

Do ponto de vista nutrológico, uma primeira medida preventiva na contenção de níveis pressóricos elevados é incentivar que as pessoas mantenham a rotina de três refeições diárias. Essa rotina é mais salutar para o ritmo intestinal, para o funcionamento dos rins e para o metabolismo energético. Com isso, o organismo pode por si só manter autoequilíbrio da pressão, sem grandes variações.