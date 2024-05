Nada de tédio no sexo: 7 maneiras de esquentar a relação e agitar a rotina

Quando falamos de sexo, as mentes se abrem e, conversando, é possível entender o outro, expor suas vontades, desejos e até as reclamações sobre o par. Mas não vale só criticar em vão, o objetivo aqui é encontrar uma harmonia, seja na cama ou fora dela!

Contem suas fantasias

Transar no avião? Em público? Se vestir como algum personagem? Frequentar uma casa de swing? As pessoas têm as mais variadas fantasias sexuais: eu tenho, você tem, seu par tem. E isso é perfeitamente normal.

E se é algo que você quer tanto, por que não compartilhar com aquele/a que você divide a cama, as contas e outras tantas coisas? Vocês podem acabar descobrindo alguma em comum ou combinar de um realizar a do outro.

Masturbem-se juntos

A masturbação é encarada como algo saudável e essencial para uma boa vida sexual.