Amiga em relacionamento abusivo, como meter a colher sem perder a amizade?

No "Metendo a Colher" desta segunda-feira (15), uma das seguidoras de Universa pergunta à colunista Cris Fibe como ajudar uma amiga que está em um relacionamento abusivo, mas resiste a escutar os conselhos.

"É muito difícil essa situação, porque pra você estar me mandando essa mensagem, alguma coisa vocês já conversaram. E eu vou supor que ela reagiu mal à conversa e que protegeu ele", diz Fibe.

A colunista explica que o isolamento da vítima dos amigos e familiares é um dos mecanismos do relacionamento abusivo. "[O homem] dizer pra essa mulher que as amigas estão com inveja, com ciúme, ou que elas na verdade queriam ele ou que elas estão com inveja da relação 'super boa' que eles têm."