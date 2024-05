Bianca Rinaldi fala de conservadorismo da Record: 'Resolver sem escândalo'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Bianca Rinaldi fala sobre sua carreira na Record TV, onde protagonizou tramas de sucesso como "A Escrava Isaura" e "Os Mutantes", e conta como lidou com o conservadorismo da emissora.

"Hoje a gente pensa mais nisso, né? Antes não. Eu estava focada com meu trabalho. Nunca sofri nenhuma agressão, nunca sofri nenhum preconceito", ela diz. "Então pra eu falar 'não concordo com a maneira [de levar o trabalho]', foi uma das coisas que em certo momento me fez ver que o cuidado com a dramaturgia não era mais o mesmo."