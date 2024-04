Companheiro é preso suspeito de matar analista aposentada do TCE-RJ

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de matar a ex-companheira, uma analista aposentada do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), de 39 anos, no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Companheiro de Karen foi preso na segunda-feira (22). Clodoaldo Queiroz, conhecido como "Gustavo", foi detido pela Polícia Militar ao tentar embarcar em um ônibus com destino à cidade do Rio de Janeiro. Ele foi levado à DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) do município.

Karen Mancini foi encontrada morta por policiais militares no sábado (20). A irmã de Karen, Caroline, contou em relato nas redes sociais que recebeu a informação do óbito da irmã por um PM e que avisou que ela sofria violência doméstica "há algum tempo". De acordo com Caroline, Karen se relacionava com o companheiro há cinco anos. Segundo o relato de um policial à irmã da vítima, vizinhos disseram que brigas entre o casal eram constantes e no dia do crime eles tinham discutido.