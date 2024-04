Suspeito de estuprar e manter turista de SP em cárcere seguirá preso no RJ

Em juízo, Lucas afirmou que não sofreu agressões quando foi preso na quinta-feira (18). Como não houve irregularidades e o mandado estava válido, Cunha decidiu manter o homem preso temporariamente (por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período).

No início da noite de segunda-feira (22), o escritório da advogada que acompanhou Lucas na audiência de custódia informou a Universa que não está mais com o caso. A reportagem tenta contato com a Justiça do Rio para saber se um novo defensor foi designado pelo preso.

Relembre o caso

Lucas José Dib foi preso em um apartamento no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. Vídeos cedidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro mostram o momento da prisão.

Vítima conheceu o suspeito em um aplicativo de relacionamento. Ela contou à polícia que estava de férias no Rio, quando conheceu Lucas em um aplicativo. Eles marcaram de se encontrar no começo deste mês. Após se encontrarem em alguns bares, eles foram para a casa do homem, em Botafogo. As informações são da Polícia Civil.