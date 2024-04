Homem é preso suspeito de estuprar e manter em cárcere turista de SP no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (18), um homem de 35 anos, suspeito de estuprar e manter em cárcere privado uma turista de São Paulo.

O que aconteceu

Lucas José Dib foi preso em um apartamento no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. Vídeos cedidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro mostram o momento da prisão.

Vítima conheceu o suspeito em um aplicativo de relacionamento. Ela contou à polícia que estava de férias no Rio, quando conheceu Lucas em um aplicativo. Eles marcaram de se encontrar no começo deste mês. Após se encontrarem em alguns bares, eles foram para a casa do homem, em Botafogo. As informações são da Polícia Civil.