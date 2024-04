Homem mata mulher em SP e diz que motivação foi mordida durante sexo

Um homem foi preso após assassinar a namorada em Caconde, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Marcos Paulino diz que matou a mulher porque não gostou de uma mordida no dedo durante o sexo. A vítima é Tatiele de Cássia dos Reis Gonçalves, de 38 anos.

Ele esperou Tatiele dormir e desferiu golpes de faca no peito e no pescoço dela. O crime aconteceu na noite de domingo (14) na casa em que eles moravam, no centro de Caconde.