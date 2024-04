MP denuncia suspeito de matar ex-esposa a tiros dentro de loja em GO

Regiane e o Edney estavam separados há mais de um ano. Segundo o MPGO, em outubro do ano passado ela solicitou à Justiça medida protetiva contra o ex-marido "diante de vários atos de violência" praticados por ele. A Justiça concedeu a protetiva e obrigou o suspeito a manter uma distância de 300 metros da ex-mulher.

Em janeiro deste ano, Regiane solicitou o pedido de divórcio, mas houve um desentendimento em relação à divisão de bens. Ainda segundo a denúncia, no dia em que foi morta, a vítima pediu a uma funcionária que fosse até a outra loja do ex-casal, que fica em frente a que ela administrava, para pedir que Edney a ajudasse encontrar a chave do cofre onde ficavam guardadas suas joias.

Edney pediu a funcionária que procurasse a chave, momento em que ele foi até o carro, pegou uma arma de fogo e matou a mulher. Após o crime, ele saiu da loja, realizou mais um disparo em via pública e fugiu de carro com o auxílio de um irmão. Ele foi preso em flagrante horas depois, no Tocantins.

A Justiça de Goiás converteu a prisão de Edney em preventiva. O irmão que ajudou na tentativa de fuga e um sobrinho dele, que também era suspeito de auxiliar na fuga, não foram denunciados. O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.