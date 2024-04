Dar aquela espiadinha: voyeurismo é comum e pode ajudar a esquentar o clima

Embora o senso comum pregue que os homens são mais visuais do que as mulheres no sexo, a verdade é que as diferenças no quesito voyeurismo têm a ver com a construção social dos papéis de gênero. Mais homens reconhecem que se excitam com cenas sensuais e eróticas, mas mulheres também sentem prazer ao vê-las, mesmo que falem pouco sobre isso.

A questão é que a mulher foi ensinada a se expressar com contornos mais românticos, enquanto os homens assumem o viés pornográfico. É por isso que os filmes pornôs tradicionalmente priorizam os closes ginecológicos, enquanto as produções eróticas feitas para mulheres investem no contexto.

O único problema é se tornar refém da visão e não ter mais prazer no sexo convencional Imagem: Getty Images/iStockphoto

O lado voyeur pode ser canalizado de várias formas, dependendo do aprendizado que a pessoa tenha vivido nas duas primeiras décadas de vida. Experiências infantis, como observar os pais em situações pré-sexuais, modelam o que um homem ou uma mulher procurará para se excitar na vida adulta visualmente.

Aproveitando na hora H

A curiosidade pode ser aguçada por esse lado voyeur, mas isso depende muito de pessoa para pessoa. Muitos casais têm esse fetiche e costumam explorar as opções entre si. Neste caso, tudo o que for feito de forma consensual é válido e enriquece a relação. Mas é necessário olhar o voyeurismo como forma de se conectar e de admirar o outro. É uma construção entre os parceiros.