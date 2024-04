No escurinho é mais gostoso: sexo com olhos vendados tem surpresa e tesão

5. Hora da massagem

Sem enxergar absolutamente nada, peça para o par usar um óleo aromático e fazer uma massagem em você dos pés à cabeça —não precisa, necessariamente, seguir um percurso "certinho", já que o efeito surpresa conta muito. Cosméticos sensuais que alternam a sensação de quente e frio ou velas comestíveis que derretem em contato com a pele também são boas opções.

6. Banho sensual

Que tal um vendar o outro e lhe dar um banho no escuro? No chuveiro ou na banheira, o contato da água somado às carícias pode aumentar significativamente o deleite de fazer sexo "aquático". Para depois, a dica é enxugar todo o corpo com uma toalha felpuda em toques lentos, alternando com "pegadas" em certas partes.

7. Estilo "Bird Box"

Assim como no filme da Netflix estrelado por Sandra Bullock, a ideia é que os dois fiquem vendados e que um conduza o outro por aventuras —que, no caso, podem ser sexuais. Vale guiar o par por suas zonas erógenas, praticar a técnica da "mão sobre mão" e mostrar como gosta de ser masturbada ou, se estiverem num motel ou em alguma suíte de hotel, explorar as possibilidades de cenário e posições do local.