Gêmeos e Sagitário dão match de amizade; qual signo vai bem com o seu

Cabe ao canceriano ensinar para o BFF de Capricórnio o valor dos sentimentos, que a vida não é só trabalho e estratégias, assim como existe alguém com habilidade de protegê-lo. Da mesma forma, o capricorniano pode acrescentar um pouco mais de responsabilidade, disciplina e praticidade na vida de Câncer.

Neste match, há muita troca, um se colocando no lugar do outro, ao mesmo tempo que olham mais para si e os próprios sentimentos. O aquariano é humanitário e vai abrir a mente leonina e trazer equilíbrio para egoísmo característico de Leão (que costuma enxergar apenas seu lado e valorizar o próprio ego e as próprias verdades). Enquanto isso, o leonino consegue mostrar ao nascido em Aquário a importância de ter um momento só seu, para conseguir realizar projetos pessoais e alcançar conquistas que não sejam coletivas.

Trata-se de uma combinação perfeita: de um lado, o pisciano coloca um pouco de fantasia e sonhos na vida metódica do amigo virginiano. Virgem, por sua vez, ajuda Peixes a se "aterrar", não ficar só no "país das maravilhas" e organizar gavetas, documentos e outros detalhes, já que Peixes geralmente é muito desorganizado.